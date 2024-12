Wichtelwanderweg in Grevenbroich

Waldemar und Fiona passen im Wald auf die Tiere und Pflanzen auf. Eines Nachts schauten sie zum Himmel und entdeckten, dass ihr leuchtender Stern verschwunden war. Dieser Stern ist sehr wichtig, weil er Licht und Freude in den Wald. Sie machten sich auf die Suche und die Tiere halfen dabei.

Ihr könnt die Wichtel und die Tiere begleiten und an sieben Stationen die Geschichte des verlorenen Sterns hören. Nebenbei könnt ihr ein Quiz machen: "Was quakt am Teich und hat grüne Haut? Es sitzt gern im Wasser und ruft laut." Für die richtien Lösungsworte gibt es am Ende eine Belohnung.

Waldemar und Fiona möchten erreichen, dass alle Menschen Rücksicht auf die Natur nehmen, leise durch den Wald gehen und ihren Müll nicht hierlassen. Ob sie den Stern wiederfinden und die Tiere wieder glücklich werden? Findet es heraus!