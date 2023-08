Abschlagen unter einem bedrohlichen Haikopf mit spitzen Zähnen. Vorbei am Mann mit der Riesen-Taucherglocke. Oder am Clownfisch im Korallenriff. In der Unterwasserwelt wird eine künstlerische Licht- und Soundwelt projiziert - gigantische Bilder, liebevolle Details und kreative Minigolf-Bahnen.

Besonderes Highlight beim Wuppertaler Schwarzlicht-Minigolf ist die Industrie-Fantasy mit leuchtenden Schwebebahnen, unter denen ihr hindurch spielen könnt. Eindrucksvolle Soundeffekte und fantasievolle Lichtprojektionen ziehen euch einen 22-Loch Parcours lang in eine coole Schwarzlichtwelt.

Ein Indoor-Tipp, der gute Laune macht. Übrigens: Schwarzlicht-Minigolfen könnt ihr in vielen Städten im Westen. Zum Beispiel in Bonn, Düsseldorf, Dortmund oder in Köln.