Dauer beliebig lang - von einer halben Stunde bis zum Tagesausflug

Distanz 180 Hektar großer Park, mit einem ehemaligen Hüttenwerk als Kern des Ganzen.

Schwierigkeit Einfach, keine Steigung im Park, nur für die Treppen auf den Hochofen braucht man Puste

Kosten kostenlos

Anreise mit dem Auto Die Emscherstraße gibt es in Duisburg leider zwei Mal. Bei einer Auswahlmöglichkeit in Ihrem Navigationssystemen wählen Sie bitte die Stadtteile "Duisburg-(Ober-)Meiderich" oder "Duisburg-Hamborn" aus, Postleitzahl 47137. (Die Auswahl "Duisburg-Fahrn" führt nicht zum Landschaftspark). Der öffentliche Parkplatz befindet sich direkt gegenüber des Haupteinganges auf der Emscherstraße 71 in Duisburg-Meiderich. Es stehen 1500 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Anreise mit Bus und Bahn Anreise mit Bus und Bahn: Ab DU-Hbf Richtung Dinslaken (und Gegenrichtung) mit der Stadtbahnlinie 903 bis zur Haltestelle "Landschaftspark Nord", von dort in die Emscherstraße (Fußweg ca. 10 Minuten). Wegeinformationen befinden sich direkt an der Haltestelle. Mit den Bussen 906 oder 910 bis zur Haltestelle "Landschaftspark Nord", von dort in die Emscherstraße (Fußweg ca. 10 Minuten). Wegeinformationen befinden sich direkt an der Haltestelle. Mit dem Nachtbus NE3 bis zur Haltestelle "Hüttenwerk" (Fußweg ca. 1 Minute).

Mit Kindern Spannender Ausflug: Größere Kinder staunen bestimmt, wenn sie die vielen Trappen zur Aussichtsplattform vom Hochofen hinaufsteigen und über das halbe Ruhrgebiet schauen können. Unten gibt es freie Grünflächen zum Rumtoben, gleich mehrere Spielplätzen und eine Currywurst.

Mit dem Hund Im Park selbst geht das gut, die vielen Treppen zum Hochofen sind nicht so gut geeignet…Grundsätzlich müssen Hunde im gesamten Park an der Leine geführt werden. Nur in den Veranstaltungshallen und bei Events sind Tiere nicht gestattet.

WDR 2 Jahreszeittipp zu jeder Jahreszeit