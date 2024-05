Über die Autoren

Martin Hyun wurde 1979 in Krefeld geboren. Von ihm ist u.a. das Buch "Ohne Fleiß kein Reis. Wie ich ein guter Deutscher wurde". Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er lebt seit 1990 in Berlin. Mit seinem Erzählband "Russendisko" schaffte er im Jahr 2000 den Durchbruch.