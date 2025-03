Das Glück und die Qualen der Liebe

Über die Autorin

Elke Schmitter wurde 1961 in Krefeld geboren und hat in München Philosophie studiert. Als freie Autorin schreibt sie, nach vielen Jahren bei taz und Spiegel, mittlerweile vor allem für Die ZEIT. Im Jahr 2000 veröffentlichte sie mit "Frau Sartoris" ihren Debütroman, der in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde.