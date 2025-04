Chicken Impossible: Cozy-Crime aus dem Hühnerstall

Über die Autorin

Anne C. Voorhoeve wurde 1963 in Bad Ems geboren und ist eine deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Sie hat rund 20 Jahre historische Romane für junge Leser:innen geschrieben, bis ihre vier eigenen Gartenhühner sie zu diesem Krimi inspirierten. Die Autorin lebt in Berlin-Spandau.