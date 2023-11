Was sagt Buchkritiker Denis Scheck?

Uwe Timm beherrscht die große Kunst, seine eigene Lebensgeschichte so zu erzählen, dass sie repräsentativ für die Geschichte des Landes wird. Das hat er bereits in seinem großen Bestseller "Am Beispiel meines Bruders" bewiesen, zeigt er aber auch in seinem neuen Buch "Alle meine Geister".

Es ist ein Roman über seine Zeit als Kürschner-Lehrling, aber zugleich auch ein Buch über Literatur. Uwe Timm erzählt von seinem eigenen Schreiben und davon, dass er seine Texte ähnlich komponiert wie einen Pelzmantel. Welche Stücke passen zusammen, wie kann man aus ihnen etwas neues schaffen?

Uwe Timm erzählt mit großer Zärtlichkeit von Autoren, deren Werke ihn in den 50er-Jahren begleitet haben. Es geht um Albert Camus genauso wie um Tschechow, Tolstoi und Ernest Hemingway.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die die Bücher von Uwe Timm schätzen, sich für Literatur und die deutsche Geschichte interessieren.

Das Buch auf einem Blick:

Uwe Timm

Alle meine Geister

288 Seiten

Verlag: Kiepenheuer&Witsch

ISBN: 978-3-462-00549-3

Preis: 25 Euro

Kategorie: Roman