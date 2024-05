Was sagt Buchkritiker Denis Scheck?

Der Roman "Kind aller Länder" ist erstmals 1938 erschienen, als Irmgard Keun im Exil gelebt hat. Ein Amsterdamer Buchverlag hat das Buch damals herausgebracht. Auch wenn das Buch schon vor so vielen Jahren erschienen ist, lohnt sich die Lektüre auch heute noch sehr, denn das Thema bleibt aktuell.

Immer noch müssen Menschen aus ihrer Heimat fliehen und Irmgard Keun beschreibt hier aus kindlicher Perspektive, was das für eine Familie bedeutet und hat eine ganz wunderbare Sprache für die zehnjährige Kully gefunden.

Kully versucht in ihrem neuen Leben eine Normalität herzustellen und bringt den Leser:innen auf ganz unsentimentale Weise nahe, was für ein Glück sie haben, wenn sie nicht gezwungen sind, zu fliehen und "einfach" in ihrer Heimat bleiben dürfen.

Für wen ist das Buch?

Für alle, die sich für Exilliteratur interessieren und gerne etwas von einer bedeutenden Schriftstellerin aus der Zeit der Weimarer Republik lesen möchten.

Das Buch auf einem Blick:

Irmgard Keun

Kind aller Länder

208 Seiten

Verlag: Ullstein Taschenbuch

ISBN: 9783548069340

Preis: 11,99 Euro