Tage einer Hexe: Ein tolles Fantasydebüt

Worum geht es?

Kosara ist eine Hexe. Sie lebt in Chernograd, dem gefährlichen Teil einer durch eine magische Mauer getrennten Stadt. Den Menschen dort stehen die "Schmutzigen Tage" bevor. Sie beginnen um 0 Uhr in der Neujahrsnacht und enden mit dem ersten Hahnenschrei am Jordanstag.

In dieser Zeit bewegen sich Monster, Gespenster und Geister frei in der Stadt. Kosara ist geübt im Kampf gegen gefährliche Fabelwesen, doch eines fürchtet sie sehr: den Zmey. Sie hat ihn zu oft gereizt, weshalb er es jetzt auf sie abgesehen hat.

Ihre einzige Chance besteht darin, ihre Magie gegen eine illegale Passage auf die andere Seite der Stadt zu tauschen. Die Monster können die Mauer nicht überqueren. Doch als sie schwer erkankt, weiß sie, dass sie ihre magische Kräfte braucht, um sich zu heilen. Ein Abenteuer beginnt.