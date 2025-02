Sehr geehrte Frau Ministerin: Komplexe Mutter-Sohn-Beziehungen

Worum geht es?

Eva Patarak arbeitet in einem Kräuterladen in Essen. Sie ist alleinerziehend und hat über die Jahre den Kontakt zu ihrem Sohn immer mehr verloren. Er hat sein Studium geschmissen, verbringt die meiste Zeit am PC. Eva würde gerne mit ihm sprechen, sich austauschen, aber weiß nicht, wie.

Silke Aschauer ist Lateinlehrerin und möchte gerne einen Roman über Eva Patarak schreiben, was diese jedoch gar nicht möchte. Kann sie Silke davon abbringen? In ihrer Ohnmacht wendet sie sich an die Justizministerin und beschwert sich über das Romanprojekt.

Auch Silke wendet sich schriftlich an die Ministerin. Weder Eva noch Silke ahnen, in welche Gefahr sie die Ministerin mit ihren Briefen bringen.