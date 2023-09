Kindertag auf WDR 2: "Ab 8 Uhr übernehmen wir!"

Kinder aus dem ganzen Westen stehen ab 8 Uhr bei WDR 2 vor dem Mikrofon, führen Interviews und sprechen über die Themen, die sie bewegen. Das WDR 2 Moderationsteam - Sabine Heinrich, Fabian Raphael, Katharina te Uhle und Thomas Bug – steht am großen WDR 2 Kindertag den Kindern im Studio zur Seite. Anders als üblich halten sie sich aber bewusst im Hintergrund – und greifen nur im Notfall ein. Auch für die Moderator:innen eine aufregende Challenge.

Bundeskanzler beim WDR 2 Kindertag

Die Kinder im Alter zwischen elf und 13 Jahren haben am WDR 2 Kindertag Großes vor: Bundeskanzler Olaf Scholz hat zugesagt und wird live aus New York für ein Interview zugeschaltet, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird sich den Fragen der Kinder stellen, die Popstars Álvaro Soler und Wincent Weiss geben sich die Ehre – außerdem sind Youtube-Stars wie Coldmirror und Amir sowie Astronaut Matthias Maurer mit dabei.

Einblicke in die Lebenswelt der Kinder

Wie denken die Schüler:innen über das digitale Lernen in der Schule, wie denken sie über Familie? Was beschäftigt sie? Welche Hobbies treiben sie an? Was können sie bei Erwachsenen nicht verstehen? Was würden sie anders machen als ihre Eltern? Und was macht sie glücklich? Der WDR 2 Kindertag gibt auch spannende Einblicke in die Lebenswelt der Kinder. In der Rubrik "Frag doch mal ein Kind" können Erwachsene ihre Fragen an die Kinder stellen.

Nicht "nur" Radio - auch Social Media!

Auch die Social Media Kanäle sind fest in der Hand der Kinder. Auf Facebook posten sie zu ihren eigenen Themen und suchen spannende Zitate aus dem Radio-Programm heraus. In den Stories auf Instagram und Facebook sind einige Einblicke "Hinter die Kulissen" zu finden: Was passiert hier eigentlich? Wie geht es in der Redaktion zu? Und wie fühlt man sich eigentlich nach der Moderation? Auf Instagram gibt es außerdem noch Videos von Ausflugstipps und Interviews der Kinder - auch noch in den Tagen danach. Vorbeischauen lohnt sich!