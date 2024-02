Die Erde ist rund, daher kann man durch die Erdkrümmung nicht unendlich weit schauen.

Die Maus hat sich das von Wissenschaftlern erklären lassen. Sie sagen: Es kommt natürlich aufs Wetter an und auf die Lichtverhältnisse – aber vor allem darauf, wie groß man ist und wo man steht.

Wir stellen uns jetzt einmal vor, wir stehen am Strand und es sind keine Berge im Weg. Ein Erwachsener kann dann maximal rund fünf Kilometer weit schauen, ein Kind nur 3,5 Kilometer weit. Dann fängt der Horizont an. Es kann also sein, dass man nur das Segel eines Schiffs sieht und erst, wenn das Schiff näher kommt, auch das Schiff selbst.

Daher gab es auf Schiffen früher einen Ausguck, ganz oben auf einem Mast. Von dort konnte man viel weiter sehen, als wenn man unten auf dem Schiff stand.

Und auf einem Berg, der 1.000 Meter hoch ist, können wir durchaus über 100 Kilometer weit sehen - natürlich nur, wenn keine Wolken im Weg sind oder ein anderer Berg.