Die Maus hat dafür bei Ornithologen nachgehört. Das sind Vogelexperten und die sagen, das Vogelgezwitscher sei ziemlich anstrengend für die Vögel. Darum machen es die meisten Vögel nur dann, wenn es sich für sie wirklich lohnt: in der Brutzeit.

Um einander anzulocken und auch um zu sagen: Das hier ist mein Revier! Wer gut zwitschert, hat dabei besonderen Erfolg und deswegen wird schon den Vogelbabys viel vorgesungen.

Aber warum so früh am Morgen?

Der Grund dafür ist vermutlich das Hormon Melatonin. Das gibt es auch bei uns Menschen – es regelt die innere Uhr. Und es sagt den Vögeln, wenn es hell wird: "So, los geht’s mit dem Zwitschern!".

Besonders früh zu singen hat offenbar auch den Vorteil, dass sich der Schall morgens besonders gut ausbreitet, da es weniger Wind und Verwirbelungen in der Luft gibt. In der Stadt kommt hinzu, dass es dort morgens noch nicht so laut ist.

Außerdem sind die Möglichkeiten für die Nahrungssuche morgens nicht so gut. Da kann man also morgens erst einmal singen und allen klar machen: Hier bin ich, das ist mein Revier - und danach Futter suchen.

Es gibt sogar eine Art Vogeluhr. Die einzelnen Arten starten zu unterschiedlichen Zeiten. Der Grund dafür könnte sein, so die Vermutung von Forschern, dass so die einzelnen Rufe nicht im großen Vogelkonzert untergehen.