Die Antwort lautet also:

Auf Gemälden zu lächeln oder die Zähne zu zeigen, war früher verpönt. Vor allem Könige sollten auf Porträts ernst und erhaben wirken. Lachend wurden meist nur Trinker oder Menschen aus dem "gemeinen Volk" dargestellt. Außerdem hatten die Menschen früher oft nicht so gepflegte und ebenmäßige Zähne wie heute, so dass die Zähne lieber versteckt wurden. Zudem dauerte es sehr lange, ein Gemälde anzufertigen - da wäre es schwer gefallen, so lange ein natürliches Lächeln zu bewahren.