Die Maus hat auch schon Wellensittiche sprechen gehört – sie sind mit den Papageien verwandt.

Papageien sind gesellige Tiere, sie leben in der Natur mit 20-30 anderen Papageien zusammen. Es gibt auch riesige Wellensittich-Schwärme von bis zu 5.000 Tieren.

Untereinander zwitschern und pfeifen Papageien in einer Art "Dialekt" – so erkennen sie sich untereinander. Sie haben eine dicke Zunge und einen Stimmkopf – so ähnlich wie der Kehlkopf bei uns Menschen. In freier Natur machen sie damit auch die Laute anderer Tiere nach: zum Beispiel den Drohruf eines gefährlichen Tieres – damit verunsichern sie andere Tiere oder ärgern ihre Nachbarn. Sie haben einfach Spaß daran, Geräusche nachzumachen.

Wenn Papageien mit Menschen zusammenleben, dann machen sie auch unsere Worte nach. Weil sie keine Lippen haben, klingt das dann nicht immer so deutlich.

Forscher haben herausgefunden, dass sie Wörter nicht nur nachplappern, sondern sich auch merken können, wann wir diese Wörter benutzen. So sagen Papageien auch mal "Hallo", wenn jemand den Raum betritt. Besonders gut können Graupapageien sprechen: Sie können auch den Tonfall und verschiedene Stimmen nachahmen.