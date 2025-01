Warum hängen an manchen Stromleitungen große Kugeln?

Die Maus hat herausgefunden: Kugeln, die an Hochspannungsleitungen hängen, gibt es in Signalfarben wie orange, rot oder weiß. Die gibt es nicht überall, sondern nur an bestimmten Stellen. Sie heißen Luftwarnkugel oder Flugwarnkugel.

Sie sollen verhindern, dass Flugzeuge, Hubschrauber oder auch Segelflieger und Paraglider in die Stromleitungen fliegen.

Einige Experten sagen, dass diese Kugeln auch Vögeln als Warnung dienen können. Die Kugeln, die über Flüssen hängen, sollen Schiffen helfen, sich zu orientieren.

Habt ihr auch eine Frage an die Maus?

