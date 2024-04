Die Antwort lautet:

Es gibt mehrere Erklärungen, warum es auf den Bergen kälter ist als im Tal. Vor allem liegt es am niedrigeren Luftdruck in der Höhe: Luftmoleküle prallen nicht so oft aufeinander, es entsteht weniger Reibungsenergie – deshalb ist die Luft kälter. Hinzu kommt, dass Sonnenstrahlen, die auf die flache Erde treffen, diese stärker erwärmen als die steilen Berghänge.