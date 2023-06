Glatze – das Wort bedeutet "glatte, glänzende Fläche". Für die einen ist es eine Glatze, für die anderen "die längste Stirn der Welt". "Ein schönes Gesicht braucht Platz" – es gibt viele solche Sprüche über Glatzen.

Und es gibt auch viele Theorien, warum man eine Glatze bekommt. Zum Beispiel die, dass die Haare plötzlich empfindlich auf Dihydrotestosteron reagieren – das ist ein Stoffwechselprodukt des männlichen Hormons Testosteron.

Dann fallen die Haare schneller aus, wachsen erst dünner nach und dann schafft es die Haarwurzel gar nicht mehr, neue Haare zu bilden.

Aber nicht alle sind betroffen – das liegt an den Genen. Wer also in der Familie Menschen mit Glatze hat, der hat eine größere Chance, auch eine Glatze zu bekommen.

Es gibt Forscher, die sagen: Auch Stress, wenig Bewegung und zuckerhaltige Getränke können zu einer Glatze führen. Glatzen können auch Folge einer Krankheit sein. Alopecia etwa.