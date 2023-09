Die Antwort lautet also:

Es gibt keine eindeutige Erklärung dafür, wo die Redewendung "stolz (oder frech) wie Oskar" herkommt. Es ist möglich, dass sie sich von dem Berliner Autor Oscar Blumenthal herleitet, der für seine scharfen Kritiken bekannt war. Nach einer anderen Erklärung entwickelte sich der Name Oskar in der Redewendung aus dem jiddischen "ossik" oder "ossoker", was so viel "frech" oder "verhärtet" bedeutet.