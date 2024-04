Die Antwort lautet also:

Der Begriff "schwänzen" geht ursprünglich zurück auf das mittelhochdeutsche Wort "swanzen" - was soviel bedeutet wie "sich schwenkend bewegen". Davon abgeleitet ist "swenzen" oder "schwentzen", was in der Gaunersprache "durchs Land streifen" hieß. Im 18. Jahrhundert wurde es dann in der Sprache der Studenten für "bummeln" oder "eine Vorlesung versäumen" gebraucht, in dieser Bedeutung später auch in der Schülersprache verwendet.