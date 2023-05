Woher kommt die Redewendung "Pi mal Daumen"?

Stand: 02.05.2023, 00:00 Uhr

In dieser Woche kommen die Fragen an die Maus von der Klasse 9d des Clemens-Brentano-Gymnasiums in Dülmen. Anton, Tunay, Alexandra, Dephne, Rim, Safiye und Anton möchten gerne wissen: Woher kommt die Redewendung "Pi mal Daumen"?

Von Frank Krieger