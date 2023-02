"Okay" oder "o.k." – das hört man nicht nur in den USA und bei uns, sondern weltweit. Es ist eines am häufigsten verwendeten Wörter. Die Maus hat von Sprachwissenschaftlern gehört: Keiner weiß so richtig, wie dieses "Okay" entstanden ist. Ein amerikanischer Sprachwissenschaftler hat sogar ein dickes Buch über diese Frage geschrieben.

Im Duden ist zu lesen, die Herkunft von "okay", "o.k." oder "O.K." - alle Schreibweisen sind möglich - sei ungeklärt und das Wort habe 1954 erstmals im Rechtschreibduden gestanden.

Herkunft nicht eindeutig geklärt

Hier einige der Theorien, wie "o.k." entstanden sein könnte:

Manche sagen, es komme aus der Sprache der Choctaw-Indianer und bedeute "jawohl, so ist es".

Andere sagen es kommt aus dem Griechischen – "ola kala" heißt "alles gut". Die Abkürzung "OK" hätten griechische Lehrer unter sehr gute Klassenarbeiten geschrieben.

Und dann gibt es noch diese Erklärung: Journalisten hätten vor etwa 200 Jahren "all correct" – Englisch für "alles korrekt" - nicht "a.c." abgekürzt, sondern mit "o.k.". Es war damals offenbar Mode, Abkürzungen zu benutzen, die extra falsch geschrieben wurden, sich aber ähnlich anhörten. Und so habe das ein Zeitungsredakteur mit dem "o.k." immer wieder gemacht.

Verbreitung durch Telegrafie

Vor allem durch die Telegrafie - eine alte Technik zur Übermittlung von Nachrichten - hat schließlich "o.k." weltweit Karriere gemacht. Heute benutzen wir beim Schreiben von kurzen Textnachrichten viele Abkürzungen, genauso war es früher beim Telegrafieren. Für häufig verwendete Botschaften gab es Kürzel. Und "o.k." für "alles klar", "alles verstanden" war da natürlich sehr praktisch.