Warum heißt der "Wolfsmond" so?

Der Wolfsmond ist der erste Vollmond des Jahres. 2025 war es Mitte Januar so weit. Die Maus hat dafür diese Erklärung gefunden:

Die Menschen hatten in früheren Zeiten den Eindruck, dass die Wölfe im Januar nachts stärker heulten. Vielleicht weil die Wölfe im Winter aktiver waren, in Rudeln nach Beute suchten. Denn Wölfe nutzen das laute Heulen vor allem, um sich im Rudel abzustimmen und um ihr Revier zu markieren. Wölfe heulen aber nicht den Mond an, wie man das in Filmen schon mal sieht.

Die Menschen haben dem Mond also schon sehr früh verschiedene Namen gegeben, die zur Jahreszeit passen – zum Beispiel Erdbeermond – wenn im Sommer die Erdbeeren reif sind. Im Februar heißt der Vollmond dann Schneemond oder Hungermond – weil im Winter oft Schnee liegt und die Vorräte knapp werden.