Die Maus hat sich mit dieser Frage an die Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gewandt. Volker Schmid, Raumfahrtingenieur und Missionsleiter beim DLR, hat der Maus erklärt, dass Magnete im Weltall, also zum Beispiel auf der Raumstation ISS, genauso funktionieren wie auf der Erde. Sie können an bestimmten Metallen haften – aber wenn kein ferromagnetisches Metall in der Nähe ist, dann schweben sie in der Luft – wie alles in der Schwerelosigkeit.

Ein Raumfahrer hat in der Raumstation im Weltall ein spannendes Experiment gemacht: So ein Magnet im Weltraum ist wie eine Kompaßnadel. Er richtet sich, weil er sich im Weltall frei ja bewegen kann, an Nord- und Südpol aus - also an den Magnetfeldlinien der Erde.

Diese Magnetfeldlinien der Erde reichen übrigens etwa 60.000 Kilometer ins All. Erst dann wird das Magnetfeld zu schwach, als dass sich ein Magnet noch daran ausrichten könnte.