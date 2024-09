Warum sagt man "die Katze im Sack kaufen"?

Wenn man etwas kauft, ohne es genau zu prüfen – dann kauft man die Katze im Sack.

Die Maus hat herausgefunden, woher diese Redewendung kommt: Ganz früher konnten Menschen auf dem Markt auch lebende Tiere kaufen - ein Ferkel, ein Huhn oder einen Hasen.

Damit die Tiere nicht wegliefen, wurden sie in einen Sack gesteckt. Und wenn die Käufer nicht genau aufgepasst haben, dann hat ihnen der Händler statt des wertvollen Hasens eine Katze in den Sack gepackt. Erst zuhause wurde ihnen klar, dass sie mit dem, was sie da gekauft haben, gar nichts anfangen konnten.

Zudem gibt eine alte, bekannte Geschichte von "Till Eugenspiegel". Das ist der Titelheld eines Buchs, das schon über 500 Jahre alt ist. Darin näht Till eine lebende Katze in ein Hasenfell, steckt sie in einen Sack und verkauft sie als Hasen. Der Käufer hat sich später ganz schön über diesen Streich geärgert - er hat die Katze im Sack gekauft.

