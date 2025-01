Warum heißt der "Kaiserschmarrn" so?

Im Duden steht: Das ist ein mit Zucker bestreuter, mit zwei Gabeln in kleine Stücke gerissener Eierkuchen mit Rosinen. Und im alten Österreich diente das Wort "Kaiser" dazu, um etwas als etwas Besonderes zu bezeichnen.

Die Maus hat viele schöne Geschichten und Legenden gefunden, die alle versuchen, das Wort Kaiserschmarrn zu erklären.

Eine lautet: Ein Koch wollte angeblich etwas besonders Leckeres für Kaiserin Sissi machen. Die wollte es aber nicht und ihr Mann habe gesagt: "Gib mir den Schmarrn". Schmarrn ist in Österreich ein Wort für "Unsinn".

Eine weitere Legende: Dem Hofkoch missglückte die Zubereitung eines Pfannkuchens. Der Teig wurde schnell zerrupft und mit Rosinen und viel Staubzucker als neue Kreation, als Kaiserschmarrn, serviert.

Historiker vermuten aber, dass der Kaiserschmarrn gar nichts mit einem Kaiser zu tun hat: Auf den Almhütten in Österreich gab es nämlich sogenannten "Kaserschmarrn" zu essen. Den haben die Menschen gemacht, die auf den Hütten gelebt haben. Die Menschen wurden Kaser nannte, weil sie aus Milch Käse gemacht haben.

Das Praktische an dem Pfannengericht mit dem zerrupften Teig war, dass man so mit geringem Aufwand eine kalorienreiche Mahlzeit für alle herstellen konnte - mit zerbröseltem Brot oder aus Pfannkuchenteig. Jeder der Arbeiter konnte sich einfach an der einen Pfanne bedienen - "Fingerfood" eben.

Das nannten sie Schmarrn. Wobei der Teig als eher minderwertig galt. Daraus soll sich dann auch die Bedeutung "Unsinn" entwickelt haben – weil man gesagt hat "Red nicht so an Schmarrn".