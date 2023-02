Die Maus hat herausgefunden: Eine Mandarine hat immer neun Stücke, Experten sagen "Segmente". Eine Clementine dagegen hat mal acht, mal sogar zwölf Stücke.

Was wir aber im Supermarkt kaufen, sind vor allem Clementinen. Echte Mandarinen gibt es nicht mehr so oft: Sie haben nämlich häufig viele Kerne und sind auch nicht so süß. Clementinen dagegen sind meist kernlos, schmecken süßlicher und sind länger haltbar.

Mandarinen kommen ursprünglich aus China. Ein Mandarin war da ein hoher Staatsbeamter und trug ein orangenes Gewand. Daher kommt der Name. Und die Clementine heißt so, weil ein Mönch sie zufällig entdeckte. Der Mönch hieß Bruder Clement.