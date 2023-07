Zehn Sekunden Grapschen ok? Empörung über Gericht in Italien

Verschiedene Formen sexueller Belästigung

Die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Bonn weist darauf hin, dass insbesondere Frauen und Mädchen in unterschiedlichen Situationen mit sexueller Belästigung konfrontiert werden - in Bussen und Bahnen, auf Partys, am Arbeitsplatz oder im Netz.

"Sexuelle Belästigungen sind vielfältig und umfassen alle Formen und Situationen, in denen Personen aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert und herabgewürdigt werden."

Nationale und europäische Studien belegten, dass über 50 Prozent der Frauen von sexueller Belästigung betroffen seien.

Das sagt das deutsche Recht

Im deutschen Strafgesetzbuch gibt es einen eigenen Passus zu sexueller Belästigung. Darin heißt es: " Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft ." Die Tat werde nur auf Antrag verfolgt. Das heißt, Betroffene müssen Anzeige erstatten.

Ob es dann tatsächlich zu einer Verurteilung kommt oder es wie im Fall aus Italien einen Freispruch gibt, entscheidet am Ende der Richter oder die Richterin. Eine zeitliche Regel, ab wie viel Sekunden das Grapschen geahndet werden muss, gibt es in Deutschland nicht - und in Italien eigentlich auch nicht.