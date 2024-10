Laut dem Statistischen Landesamt IT.NRW gaben 10,2 Prozent der Menschen an, dass ihre Haushalte in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal in Zahlungsverzug geraten waren. Im Vergleich zum Vorjahr seien damit mehr Menschen betroffen. 2022 hatte der Anteil noch bei 7 Prozent gelegen.

Kein Geld fürs Heizen, Strom, Wasser, Miete

Zahlungsrückstände bei Versorgungsbetrieben für Strom, Wasser und Co. spielten dabei die größte Rolle. So lebten im Jahr 2023 dem Statistikamt zufolge 6,9 Prozent der Bevölkerung in NRW in Haushalten, die ihre Rechnungen für Strom, Heizkosten oder Wasser nicht immer pünktlich zahlen konnten. 2022 lag der Anteil noch bei 5 Prozent.