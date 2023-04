Totes Mädchen in Wunsiedel - Jungen im Fokus der Ermittlungen

Neuer Fall in Wunsiedel

Nun weckt ein anderer trauriger Fall Erinnerungen an die Geschehnisse aus Freudenberg: Im oberfränkischen Wunsiedel ist ein zehn Jahre altes Mädchen in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung tot aufgefunden worden. Eine Obduktion des Leichnams ergab nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Im Fokus der Ermittler stehen zwei minderjährige Jungen und ein Jugendlicher. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Sicherheitskreisen, dass es Indizien für eine Beteiligung der drei Jungen an einem Vorfall gebe, der zum Tod der Zehnjährigen geführt haben könnte. Es sei aber unklar, inwieweit diese Beteiligung ursächlich für den Tod sei und ob es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte. Die zwei Jungen im Alter von 11 Jahren und der 16-Jährige seien zunächst nicht in Polizeigewahrsam gekommen und stattdessen in einer Einrichtung des Jugendschutzes.

Schnelle Aufklärung