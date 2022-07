Gas-Krise: Darf mein Vermieter mir das Warmwasser abstellen?

Wohnungsgenossenschaften in NRW wollen warmes Wasser weiter fließen lassen

Ein Modell auch für NRW ? Die Genossenschaften in Nordrhein-Westfalen winken ab. Baugelast in Köln, die DWG in Düsseldorf, der Spar- und Bauverein in Paderborn, Gewobau in Essen und die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft ( GWG ) in Dortmund haben auf WDR -Anfrage mitgeteilt, dass sie keine Einschränkungen bei Warmwasser und Heizung planen. Von der Kölner Baugelast und der Dortmunder GWG heißt es, dass das schon praktisch in vielen Fällen unmöglich sei: Viele Wohnungen haben Gas-Etagenheizungen und der Vermieter keinen Einfluss darauf, wann warmes Wasser und Heizung genutzt werden. Bei der Düsseldorfer DWG werden zwar 40 Prozent der Wohnungen über Gas-Zentralheizungen beheizt. Allerdings wird das warme Wasser dezentral, etwa über Durchlauferhitzer, reguliert. Die Mieter stellen die Temperatur dabei selbst ein.

Mieterbund: Vermieter müssen für warmes Wasser und warme Wohnung sorgen

Es gibt aber auch rechtliche Hürden: Laut Deutschem Mieterbund NRW muss der Vermieter 24 Stunden am Tag warmes Wasser zur Verfügung stellen. Alles andere sei ein Mangel und deshalb ein Grund für eine Mietminderung. Das gleiche gelte für die Heizung: " Der Vermieter kann sie ausstellen, muss sie aber rechtzeitig wieder anstellen ", so der Mieterbund-Vorsitzende Hans-Jochem Witzke. Die Rechtsprechung beurteile eine Wohnung, die drei Tage hintereinander zu kalt sei, als Mangel.