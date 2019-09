EU-Kommission erlaubt Milliardendeal von RWE und Eon

Die EU hat die Übernahme der RWE -Tochter Innogy durch den Energiekonzern Eon genehmigt. Eine Reihe von Zusagen durch Eon stellten sicher, dass der Zusammenschluss in den betroffenen Ländern " nicht zu einer geringeren Auswahl und höheren Preisen führen wird ", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag (17.09.2019) in Brüssel.

Keine Nachteile für Kunden

Eon übernimmt allein in Deutschland rund acht Millionen Kundenverträge und 40.000 Mitarbeiter – und wird damit auf einen Schlag quasi doppelt so groß wie bisher. Und der mit Abstand größte deutsche Energiekonzern: 15 Millionen Kunden-Haushalte wird Eon nach der Übernahme deutschlandweit mit Strom und Gas beliefern.