Wintersonnenwende: Ab heute geht es aufwärts

Wer heute einen schlechten Tag hat, muss sich zumindest nicht allzu lange darüber ärgern. Denn dieser ist so kurz wie nie in diesem Jahr: In Bonn 7 Stunden und 56 Minuten, in Düsseldorf 7 Stunden und 51 Minuten, in Münster vergehen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sogar nur 7 Stunden und 43 Minuten.

Dass es gefühlt zurzeit kaum hell wird, kennen die meisten Menschen - vor allem, wenn sich auch selten die Sonne zeigt, der Himmel konstant grau ist und man die meiste Zeit drinnen verbringt. Doch alle Leidenden können sich freuen: Es gibt einen Silberstreif am Horizont.

Denn heute ist Wintersonnenwende, das heißt: Ab morgen werden die Tage wieder länger. Es dauert zwar ein bisschen, bis man das wirklich merkt. Aber zumindest für das aktuelle Befinden, das bei vielen in Richtung Winterdepression geht, ist das doch ein Lichtblick: Erst werden die Tage länger, dann kommt das weihnachtliche Fest der Liebe, und schließlich das neue Jahr mit all unseren Hoffnungen und guten Vorsätzen.

Nicht immer wendet die Sonne am 21. Dezember

Die Wintersonnenwende ist übrigens nicht in jedem Jahr am 21. Dezember. Da das Sonnenjahr knapp sechs Stunden länger ist als das Kalenderjahr, verschiebt sich der Zeitpunkt jedes Jahr um ein Stück nach vorne und wird in Schaltjahren wieder nach hinten gesetzt. Offiziell ist die Wintersonnenwende heute um 22.48 Uhr. Im kommenden Jahr muss man einen Tag länger warten. Dann ist sie am 22. Dezember um 4.27 Uhr.