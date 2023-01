Wetteraussichten: Nach kalt kommt nass und windig

Vereinzelt glatt

Die Sonne macht heute sich allerdings eher rar. Am Nachmittag überziehen meist dichte Wolken das nördliche Westfalen sowie Südwestfalen und vereinzelt kann es geringen Schneefall, Schneeregen oder Sprühregen geben. Doch da, wo der Nieselregen auf noch gefrorene Böden trifft - zum Beispiel in der Eifel oder im Nordosten des Landes um Minden herum, kann es glatt werden.

Stürmischer Wochenstart

Der Januar wird sich dann in den kommenden Tagen windstark verabschieden. Zum Wochenbeginn lockert es am Montag zunächst auf, zeitweise scheint auch die Sonne. Doch dann am Nachmittag dreht der Wind und bringt stürmische Böen ind Land. In Westfalen sind sogar vereinzelt Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern in der Stunde möglich.

Der Dienstag bringt viele Wolken und immer wieder Regen, im höheren Bergland auch nassen Schnee. Bei 4 bis 9 Grad ist es dann nicht mehr ganz so windig.

Januar-Bilanz: Erst Aprilwetter, dann doch noch Winter

Der Blick zurück auf diesen Januar zeigt, es war eigentlich alles dabei. Schon der Jahreswechsel startete mit einem Rekord. Über 17 Grad wurden im Münsterland gemessen, aber auch in Düsseldorf oder Köln war es fast frühlingshaft mit um die 16 Grad.