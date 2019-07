SC Paderborn sagt Training ab

11.55 Uhr: Wegen der hohen Temperaturen hat der Fußball-Bundesligist SC Paderborn sein Training abgesagt.

DWD überprüft Höchstwert

11.44 Uhr: Am Mittwoch (24.07.2019) waren in der Stadt nahe der niederländischen Grenze auf einem Militärgelände 40,5 Grad gemessen worden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) überprüft diese Messung noch. Sollte der Wert bestehen bleiben, wäre das ein neuer Hitzerekord für Deutschland. Bislang liegt der Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnung bei 40,3 Grad - gemessen in Kitzingen in Bayern.