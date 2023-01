Unwetterwarnung in NRW - Dauerregen lässt Pegel steigen

Wer heute vor die Tür geht, sollte den Schirm nicht vergessen: In weiten Teilen NRWs ist Dauerregen angesagt. In Teilen der Eifel sowie zwischen Bergischem Land und Rothaargebirge werden bis zur kommenden Nacht bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, prognostiziert das WDR-Wetterstudio. Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile Westfalens, des Sauerlandes sowie des Bergischen Landes eine Unwetterwarnung wegen Dauerregens ausgesprochen. Betroffen sind voraussichtlich bis in den frühen Freitagmorgen: Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Olpe, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, Stadt Hagen, Stadt Remscheid, Stadt Wuppertal.

Laut Berechnungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ist an Flüssen und Bächen im Bergischen Land, im Sauerland und im Siegerland mit " signifikanten Wasserstandsanstiegen " zu rechnen. Für einzelne Pegel werden eine " Ausuferung des Gewässers ", die Überflutung von Äckern sowie leichte Verkehrsbehinderungen vorhergesagt.

Im Solinger Ortsteil Unterburg wurde am Donnerstagmittag ein Parkplatz gesperrt und geräumt. Die Feuerwehr stellte Sandsäcke zur Verfügung, um Häuser zu sichern. Sie warnte davor, bei Überschwemmungsgefahr Keller oder Tiefgaragen zu betreten.