Mild und windig: So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen

Bis zu zwölf Grad mild kann es am Wochenende tagsüber in NRW werden. Doch ganz so vorfrühlingshaft dürfte das Wetter am ersten Februar-Wochenende nicht ausfallen. Denn am Samstag soll sich der Himmel meist grau in grau zeigen. Vor allem im Bergland ist es neblig-trüb, zeitweise fällt Regen oder Nieselregen. Zu Aufhellungen kommt es wohl selten, am ehesten am Nordrand der Eifel und in der Kölner Bucht. Dabei wird’s nach Angaben der WDR -Wetterredaktion windig - und in exponierten Lagen Westfalens gibt es stürmische Böen.

Auch am Sonntag präsentiert sich der Himmel über NRW meist wolkenverhangen. Wer nach draußen geht, sollte einen Schirm nicht vergessen: Zeitweise regnet es, in Westfalen auch länger anhaltend und mitunter kräftig. Laut WDR-Wetterredaktion wird es landesweit sehr windig bei acht bis zwölf Grad.

In der kommenden Woche bleibt es mild

Die kommende Woche startet ebenfalls windig und mild mit bis zu 13 Grad tagsüber. Am Montag gibt es in Westfalen aus der Nacht heraus anfangs Regen, im Tagesverlauf wird es vom Rheinland her freundlich und trocken. Am Dienstag viele Wolken, wenig Sonne und gelegentlich leichter Regen.