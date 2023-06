Polizei ermittelt zu Waldbränden in Bielefeld

Stand: 11.06.2023, 15:36 Uhr

Innerhalb von wenigen Stunden brannte es am Samstag und in der Nacht zu Sonntag zwei Mal in Bielefelder Wäldern. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die Feuerwehr warnt Waldbesucher vor offenem Feuer.