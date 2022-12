Bei Glatteis zur Schule und zur Arbeit? Das ist die Rechtslage

Glatteis zählt laut NRW -Schulministerium zu " Unwetter-Ereignissen ". Eltern können bei glatten Straßen entscheiden, ob der Schulweg für ihr Kind zumutbar und sicher ist. " Bei extremen Wetterlagen können die Eltern morgens entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule umgehend zu informieren ", heißt es vom Ministerium.

Ebenso kann das Schulministerium oder die jeweilige Bezirksregierung die Entscheidung treffen, dass bei Glätte kein Unterricht in Präsenz stattfinden soll. In Düsseldorf bleiben am Montag Schulen und Kitas geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Für eine Notfallbetreuung sei gesorgt. Auch in Waldbröl, Morsbach und Ruppichteroth im Bergischen Land fällt der Unterricht aus. Die Gemeinde Marienmünster im Kreis Höxter hat die Eltern darüber informiert, dass Distanzunterricht stattfindet.