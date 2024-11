Ruhrpark in Bochum

60 Jahre Ruhrpark Bochum • Der Ruhrpark Bochum war das erste Einkaufszentrum in der Region - ein Shopping-Center auf der Grünen Wiese, als diese noch nicht "Shopping-Center" hießen. Direkt am Ruhrschnellweg war er damals, am 14.Novemver 1964, das zweitgrößte Einkaufszentrum in Deutschland. Noch heute ist der Ruhrpark etwas Besonderes, denn es ist eines der wenigen Einkaufszentren an der "frischen Luft".

Scholz und Kramp-Karrenbauer in Afghanistan-Untersuchungsausschuss • Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU ) sollen heute im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages als Zeugen befragt werden. Der Ausschuss soll die Umstände der hektischen deutschen Evakuierung aus Kabul im August 2021 und die Entscheidungswege mit Blick auf die Aufnahme afghanischer Ortskräfte untersuchen. Scholz war damals Bundesfinanzminister im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Wegen der geplanten vorgezogenen Bundestagswahl ist mit einem verkürzten Verfahren bei der Ausarbeitung des Abschlussberichts des Ausschusses zu rechnen.

DAS WETTER IN NRW

Wolken, Wolken und ein bisschen Regen • Heute Morgen und am Vormittag halten sich verbreitet dichte Wolken. Daraus fällt von Südwestfalen bis zum südlichen Rheinland gelegentlich Regen, während es von Ostwestfalen-Lippe bis zum nördlichen Niederrhein oft schon trocken ist. Am Nachmittag ist es über weite Strecken trocken, wobei die Sonne in der feuchten Nordseeluft nur selten Wolkenlücken findet, sodass es stark bewölkt weitergeht. Die Temperaturen erreichen 8 bis 11, ab 600 Metern Höhe 4 bis 7 Grad.