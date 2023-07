Wetter in NRW: Wieder Regen und Gewitter im Anmarsch

Dazu gehe ein überwiegend mäßiger, zeitweise stark böiger Wind. Am Montag bleibt es laut DWD ähnlich - es ist wechselnd bewölkt; Regen gibt es meist keinen. Derweil zeige das Thermometer weiter maximal 23 bis 26 Grad sowie in Hochlagen 19 bis 22 Grad an. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich in den Hochlagen des Lands zeitweise stark böig auffrischen könne.

Auch zum Wochenstart bleibt es weitgehend trocken. Am Montag gibt es neben Sonne auch mal dichtere Wolken bei 22 bis 26 Grad.