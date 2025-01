Dem deutschen Zoll ist ein Schlag gegen einen europaweiten Schmugglerring gelungen. Rund 150 Container mit rund 1,5 Milliarden unversteuerten Zigaretten soll das kriminelle Netzwerk illegal nach Europa eingeführt haben.

Das Zollfahndungsamt Hannover und die Staatsanwaltschaft Bielefeld teilten mit, dass dem Steuerzahler rund 550 Millionen Euro entgangen sind.

Hergestellt wurden die Zigaretten offenbar in der Türkei und im Iran. Anschließend landeten sie zunächst in Überseehäfen und dann in Europa - unter falscher Warenbezeichnung und adressiert an fiktive Empfänger.

Wegen der unversteuerten Zigaretten entstand ein Steuerschaden von 550 Mio. Euro

Von den 1,5 Milliarden Zigaretten sind offenbar nur wenige beim Endverbraucher gelandet. Sie wurden laut den Behörden " entweder direkt bei der Einfuhr oder nach Observationen in Zwischenlagern bzw . bei der Zustellung an die weiteren Abnehmer " sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hatte die Ermittlungen seit 2021 übernommen, weil hier unter anderem die Schwerpunktabteilung für die Bearbeitung besonders umfangreicher Wirtschafts- und Korruptionsstrafsachen und herausgehobener Verfahren der organisierten Kriminalität sitzt.

Jahrelange Ermittlungen

Bereits 2020 haben die ersten Ermittlungen begonnen. Damals sind drei Container über den Hafen von Antwerpen mit dem Schiff nach Duisburg verschifft worden. Beim einem Zugriff in einer Lagerhalle bei Moers konnten damals sechs Tatbeteiligte festgenommen werden, so die Staatsanwaltschaft.

Das Ermittlungsverfahren gegen die dort beteiligten Personen wurde mit Verurteilungen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen abgeschlossen.

Stangen sichergestellter Zigaretten

Doch was die Ermittler in Moers fanden, führte sie auf eine größere Spur: "Sichergestellte Beweismittel in dem Verfahren belegen, dass zuvor auf gleiche Art und Weise mehr als 20 weitere Container mit Zigaretten in die EU eingeschmuggelt worden waren ", schreiben Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt. Auch hier kam es zu mehrjährigen Freiheitsstrafen.

Haftbefehle und Razzien

Insgesamt kam es nun im Laufe der Ermittlungen zu zehn Haftbefehlen und 15 Durchsuchungsbeschlüssen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern sowie in Belgien und den Niederlanden. Die Behörden sprechen von "18 Beschuldigten" .