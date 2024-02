Winterberg im WM-Fieber

Familiäre Atmosphäre

Viele Geschäfte haben ihre Schaufenster zur WM dekoriert

Das WM-Freude-Gefühl kann man in der ganzen Stadt spüren, denn viele Sportler sind in Hotels und kleinen Pensionen untergebracht. Die Profis sind nicht abgeschottet, sondern man sieht sie auf der Straße. Die Kufencracks aus Lettland zum Beispiel wohnen direkt in einem Hotel am Winterberger Marktplatz - und das seit über 30 Jahren, bei jedem Weltcup oder eben jetzt zur WM, erzählt der Hotelier.

Marktplatz als Partymeile

Leonie Kämper und Luisa Mette vom Orgateam des Sportzentrums Winterberg

Leonie Kämper vom Sportzentrum Winterberg organisiert zusammen mit ihren Kollegen das Rahmenprogramm. Die Eröffnungsfeier am Mittwochabend gibt den Startschuss zur WM. " Wir hoffen, dass bis zu 1000 Leute auf dem Marktplatz sind. Drumherum gibt es ein kleines WM-Dorf, mit Glühwein-Ständen und etwas zu Essen ", so Leonie Kämper.

Buntes Drumherum an der Bahn

Die Bob-Bahn in Winterberg mit gehissten Flaggen vor dem Start der WM

Für die junge Organisatorin Leonie Kämper ist es die erste WM, sie ist erst seit einem Jahr im Team. " Man merkt schon, es ist WM-Fieber und die Leute sind alle ein bisschen aufgeregt ", sagt sie und lacht. Während der Wettkämpfe legt am Eiskanal ein DJ Musik auf, dazu gibt es Walk-Acts, einen Eiskünstler, und eine Band, die spielend an der Bob-Bahn auf und ab läuft und für gute Laune bei den Zuschauern sorgen soll. Bis zum 3. März läuft die Weltmeisterschaft im Bob- und Skeletonsport in Winterberg.

