Krisenstimmung herrscht bei den Touristikern zwar noch nicht. Sie wollen trotzdem genau hinschauen. Woran könnte es gelegen haben, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Niederländer nach Winterberg und Hallenberg gekommen sind, dagegen ein paar deutsche Gäste mehr?

Weniger Geld für Urlaub

Eine Vermutung: Viele Menschen haben aktuell wenig Geld für Urlaube übrig. Da falle der Skiurlaub manchmal weg. Und die Niederländer machten dann mutmaßlich kürzere Urlaube, näher an Zuhause. Das sagt der Winterberger Touristikchef Winfried Borgmann.

"Der deutsche Tourist ist dann ja nochmal ein bisschen näher dran an Winterberg und am Sauerland." Winfried Borgmann

Winterberg Touristik

Die Deutschen hätten einfach kürzere Anreisezeiten. " So sind die Deutschen dann doch geneigt zu sagen: Ich fahr mal eben um die Ecke und mach mir ein paar schöne Tage. Und beim Niederländer ist es in der Regel so, dass die dann mehrere Tage bei uns bleiben würden ", erklärt Borgmann.

Wintersport: Gute Bedingungen, leere Pisten in Winterberg

Dank Schneekanonen gute Bedingungen

Bei der Wintersportarena ist man dagegen zuversichtlich. Die Liftbetreiber hätten viel Geld für Schneekanonen usw. ausgegeben. Deshalb habe man seit Dezember Skifahren können. Außerdem seien die Pisten oft angenehm leer gewesen, weil die Schulferien in den Einzugsgebieten zeitlich versetzt stattgefunden haben.

Rund 600.000 Menschen sind in der gesamten Wintersportarena Sauerland in diesem Winter Ski gefahren. Das sind zwar mehr als im Vorjahr, aber weniger als in anderen Jahren mit ähnlich guten Schneebedingungen. Die Betreiber vermuten, dass viele Leute keinen Wintersport im Sinn hatten, als es relativ früh im Jahr noch relativ warm geworden ist.

Skifahren in Winterberg bis in den April möglich

Auch Ende März laufen noch einige Lifte. Bis zu 50 Zentimeter Schnee liegen noch auf den Pisten in Winterberg. Die Betreiber sind optimistisch, dass einige Pisten auch in den April hinein noch offen bleiben können. Und auch für die Zeit danach habe man Angebote für die Besucher, sagt Touristikchef Borgmann.

Das größte Pfund, was wir bei uns haben, ist die Natur, die dazu einlädt, vom Spaziergang bis zur Wanderung oder zur Radtour alles bei uns zu machen. Man sieht die einen oder anderen Radfahrer auf der Straße oder die Mountainbiker. Das heißt, der Blick geht jetzt in die grüne Jahreszeit. Winfried Borgmann

Winterberg Touristik

