Weiße Berghänge und Bäume, die wie Zuckerwatte aussehen: Bilder aus Winterberg zeigen vorweihnachtliche Schnee-Landschaften. Im Hochsauerland finden Skifahrer und Rodler schon recht gute Bedingungen vor.

Auf dem Kahlen Asten lagen am Freitagabend rund 13 Zentimeter Schnee. Webcams aus Winterberg zeigten am Samstag wunderschön verschneite Landschaften, in weiß getauchte Bäume und Hausdächer sowie Schneekanonen, die künstlichen Schnee auf die Pisten werfen. Denn da, wo es noch nicht ganz reicht, sind die Temperaturen nach Angaben einer Tourismus-Sprecherin optimal für die künstliche Schneeproduktion. An diesem Wochenende sollten fünf bis sieben Lifte laufen.

In Winterberg wird an diesem Wochenende der Snowboard-Weltcup ausgetragen. Durch frostig-kalte Temperaturen herrschen beste Bedingungen. Stellenweise kann es glatt werden und es bildet sich Nebel. Bis auf etwas Schneegriesel im Bergland bleibt es aber meist trocken, sagt Marcel Kleer aus der WDR-Wetterredaktion.