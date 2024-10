Nicht nur in der Großstadt: Wie erhöhte Parkgebühren die Warburger umtreiben

Wolfgang Voss, Leiter des Warburger Ordnungsamtes, verteidigt die erhöhten Parkgebühren für Anwohner und Besucher der Innenstadt:

"In der Vergangenheit haben wir geradezu Spottpreise genommen." Wolfgang Voss, Leiter Ordnungsamt Warburg

" Es geht der Stadt nicht darum, sich zu bereichern ", sagt Voss dem WDR. Das sei mit den Parkgebühren auch gar nicht möglich. Die laufenden Kosten für die Kontrolleure des Ordnungsamtes oder auch für die Wartung des Parkschein-Automaten würden die meisten Einnahmen gleich wieder verschlingen. Stattdessen gehe es darum, " ein bisschen Ordnung in der ganzen Parkerei zu erhalten ".

Das bedeute, so Voss: Man müsse mit der begrenzten Anzahl an Parkplätzen in der Innenstadt so umgehen, dass möglichst viele Autofahrer dort mal parken können, um Erledigungen zu machen, und nicht nur wenige den ganzen Tag. Das gelte eben nicht nur für Großstädte wie Köln, sondern auch für eine Kleinstadt Warburg mit ihrer engen historischen Altstadt.

Bürgermeister Scherf: "ein Spagat"

Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf bezeichnet es als auf Nachfrage des WDR als " Spagat ": Einerseits wolle die Stadt, dass auch Kunden mit dem Auto die Innenstadt-Geschäfte besuchen. Andererseits dürften diese eben nicht allzu lange die Parkplätze belegen, damit auch andere Kunden diese Möglichkeit haben.

Von links: Friseur Gano vom Lifestyle Barber Shop in Warburg und sein Stammkunde Nick

Einer, der die Parkplatz-Probleme in der Innenstadt sehr gut kennt, ist Friseur Gano vom Lifestyle Barber Shop in der Hauptstraße. Gerade ist sein Stammkunde Nick aus dem nahe gelegenen Peckelsheim da, lässt sich am Kopf gerad noch die Seiten ausrasieren, bevor er wieder sein Cappy aufsetzt und vor dem Salon mit anderen eine raucht.

Alles sind sich einig: Die Parkgebühren sind zu hoch

Weitere Kunden kommen hinzu: Freunde und Familienmitglieder, junge Erwachsene, auch Kinder. Nicht alle fahren Auto. Aber alle sinde derselben Meinung: Die Parkgebühren in Warburg seien viel zu drastisch erhöht worden - auch die Gebühren für das Anwohnerparken, sagt Friseur Gano.

Für seine Dreiviertelstunde beim Friseur müsse er nun 1,50 in den Parkautomaten stecken, beklagt der 23-jährige Nick. Damit sei der Friseurbesuch nun deutlich teurer. Und gerade am Nachmittag sei es trotzdem schwierig, einen Parkplatz zu finden.

Dann drückt er die Zigarette aus und geht zu seinem Wagen. " Allerdings ", das müsse man doch sagen, so Nick, " gibt es am Rande der Innenstadt viele kostenfreie Parkplätze ". Und auf einigen weiteren direkt in der Innenstadt könne man eine Weile lang kostenfrei mit Parkscheibe parken.

So ist es auch am Rande der Graf-Dodiko-Schule in der Innenstadt. Da darf man auf einigen Parkplätzen mit Parkscheibe für ein bis zwei Stunden sein Auto abstellen. Ansonsten sind diese Plätze für Anwohnerinnen und Anwohner reserviert.

Parkscheiben-Parker auf Anwohnerparkplätzen

Das Problem: Durch die Regelung mit den Parkscheiben sei es nicht immer leicht, einen Parkplatz zu finden, sagt eine ältere Anwohnerin mit Bewohnerparkausweis. An diesem Tag hat sie Glück: Ihr Auto steht direkt vor der Tür.

Autofahrer Thomas Becker in Warburg

Für Thomas Becker ist hundert Meter weiter trotzdem noch Platz. Zwar wohne er nicht weit weg, wie er sagt. Aber wegen des Regens hole er seine Tochter ausnahmsweise mit dem Auto von der Schule ab. Sein Parkplatz: ein Anwohnerparkplatz, den er mit Parkscheibe nutzen darf.

Ausnahmesituation Oktoberwoche

Tsiori Rabemanantsoa steht längst nicht mehr am großen Parkplatz neben dem Schützenplatz. Würde er jetzt auf die vielen Autos schauen, würde das seinen Eindruck von der deutlichen Parkplatz-Problematik in Warburg wohl noch verstärken. Denn von Stunde zu Stunde scheint sich dort die Zahl der Parkplatz suchenden Autofahrer deutlich zu erhöhen.

Verständlich: Gleich nebenan läuft auf dem Schützenplatz die Warburger Oktoberwoche mit Riesenrad, Autoscooter und Fischbrötchenbude. Eine Ausnahmesituation für den Autoverkehr in Warburg.

Eine junge Familie in einem Kleinbus fährt wieder und wieder eine Runde auf dem Parkplatz. Vergeblich. Manche Wagen stehen schon am Rande des mittleren Parkplatz-Weges - dort, wo man eigentlich nicht parken darf. Der Kleinbus biegt ab, kommt ganz nah an die falsch parkenden Autos. Zwischendrin ein Fußgänger. Eine brenzlige Situation.

Ordnungsamt-Chef Voss kennt die Parkplatz-Situation zur Oktoberwoche sehr genau. Gerade abends seien viele Autofahrer auf Suche, sagt Voss. Falschparker sollten aufpassen, denn gerade dann werde verstärkt kontrolliert.

Unsere Quellen:



WDR-Reporter: Beobachtungen vor Ort in Warburg

Warburger Tsiori Rabemanantsoa

WDR-Gespräch mit Warburgs Ordnungsamtsleiter Wolfgang Voss

WDR-Gespräch mit Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf

Friseur Gano in Warburg

Anwohnerin mit Bewohnerparkausweis

Autofahrer Thomas Becker

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 01.10.2024 auch im Fernsehen: Lokalzeit Köln, ab 19.30 Uhr.