In einer Hobbyhaltung in Siegen ist der erste Fall der Vogelgrippe - auch Geflügelpest genannt - im Kreis Siegen-Wittgenstein aufgetreten. Der betroffene Tierhalter hatte am 21.10.2022 einige Hühner aus einem Betrieb im Oberbergischen Kreis gekauft. Wenige Tage später traten bei den neuen Hühnern erste Symptome der ansteckenden Krankheit auf. Am 26.10.2022 verstarb das erste Huhn.

38 Hühner vorsorglich getötet

Als weitere Tiere krank wurden, verständigte der Halter das Kreisveterinäramt. In der Zwischenzeit wurde die Vogelgrippe auch in dem Betrieb im Oberbergischen Kreis nachgewiesen, von dem die Tiere kamen. Daraufhin wurden am Wochenende alle 24 Hühner des Siegener Halters getötet.

Weil ein benachbarter Hobbytierhalter ebenfalls Hühner aus dem Betrieb im Oberbergischen Kreis erhalten hatte, wurden auch seine 14 Tiere getötet. Anschließend wurden die Ställe desinfiziert.