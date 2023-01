In dem Auto saßen insgesamt vier Personen, darunter eine 76-jährige Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie starb an der Unfallstelle. Der 53-jährige Fahrer des Pkw und sein 75-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Auch das 9-jährige Mädchen im Pkw wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in ein Krankenhaus. Alle vier Pkw-Insassen stammen aus Brandenburg. Der Lkw -Fahrer wurde leicht verletzt.

Unfallursache noch unklar

Die Polizei teilte mit, das Auto sei am Morgen auf der Bundestraße 525 in Richtung Nottuln unterwegs gewesen. Kurz vor dem Kloster Gerleve sei das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Dabei wurden der Motorraum des Pkw komplett eingedrückt und der Innenraum des Wagens zerstört. Die B 525 war an der Unfallstelle fünf Stunden lang gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster und ein Sachverständiger waren vor Ort, um die Unfallursache zu ermitteln. Noch ist nicht klar, wie es zu dem schweren Verkehrsunfall gekommen ist.

