Velorouten-Teilstück zwischen Münster und Telgte vorgestellt

Besonders stolz ist Jungmann auf einen neu gebauten Weg. „Bei so einem Projekt müssen alle an einem Strang ziehen, dann klappt das auch!“ In Telgte sei der Bau des Velorouten-Teilstückes größtenteils geräuschlos gewesen. In Münster gab und gebe es da mehr Probleme – zum Beispiel mit Anwohnern. Auch baulich sei noch nicht alles fertig.

Stadt Telgte: Auto stehen lassen – lieber aufs Fahrrad

Unabhängig davon hofft Jungmann, dass durch die Veloroute mehr Menschen zum Fahrradfahren animiert werden - statt des Autos das Fahrrad für den Weg nach und von Münster nehmen. Kappelmann nickt zustimmend. Er versuche bei Wind und Wetter das Rad zu nehmen, so der Rentner: „Selbst bei dieser Kälte: Es gibt für jedes Wetter die richtige Kleidung.“

