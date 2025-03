Vor sechs Jahren startete die Stadtbus GmbH in Gütersloh mit viel Elan ihr Angebot. An vier Stationen bot sie Carsharing-Wagen an. Später waren es sechs. Ausschließlich E -Autos. Doch nun der Schock für die Nutzer: " Unser Carsharing-Angebot ist eingestellt und nicht mehr buchbar " steht auf der Homepage.

"Leider wurden unsere Fahrzeuge in der Vergangenheit immer wieder erheblich beschädigt." Eine Sprecherin der Stadtbus GmbH in Gütersloh

Die Flotte war durch Schäden zuletzt bereits ausgedünnt

Eine Sprecherin des Anbieters betont mit Blick auf die wiederholten Beschädigungen der Fahrzeuge durch ihre Nutzer: " Zuletzt konnten wir nur noch zwei der insgesamt sechs Fahrzeuge anbieten. " Wegen dieser " Vandalismus-Schäden, sinkender Buchungszahlen und wirtschaftlicher Herausforderungen " sei man gezwungen, einen Schlussstrich zu ziehen.

Ähnliche Erfahrungen in Bielefeld und Belgien

Ähnliche Erfahrungen gibt es auch in der Nachbarstadt Bielefeld. Der Anbieter " CityCa " musste ebenfalls schon Fahrzeuge wegen großer Beschädigungen aus dem Verkehr ziehen.

" Der Zustand der Fahrzeuge spielt für die Anbieter durchaus eine wirtschaftliche Rolle ", teilt auch Babak Khoshroo vom Bundesverband Carsharing mit. " Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass der größte deutsche Carsharing-Anbieter Miles sich deswegen jüngst aus Belgien zurückgezogen hat. "

Carsharing -Anbieter appellieren an die Nutzenden

Auch E-Ladesäulen werden beschädigt

Für Carsharing-Anbieter sei es wichtig, die Nutzerinnen und Nutzer immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese sich gemeinsam ein Auto teilen und auch für den Zustand der Fahrzeuge mitverantwortlich sind, so der Verband.

So sieht das auch der Anbieter "Cambio", der Fahrzeuge in 48 deutschen Städten hat. Die Schäden seien zwar auch bei ihnen ein Thema, sagt Sprecher Matthias Gräser: " Das kann vorkommen, weil sie auch im öffentlichen Raum stehen. Aber es ist nicht so drastisch, dass es uns gefährden würde. "

"Cambio" bietet Carsharing unter anderem in Bielefeld an

Auch "Cambio" fordert seine Nutzer auf, pfleglich mit den Fahrzeugen umzugehen. Der Bielefelder Anbieter " CityCa " geht aber dennoch ein Stück weiter. Er bringt Sensoren an der Windschutzscheibe an, die messen können, wann die Autos beschädigt werden.

Carsharing sehr beliebt